【放寬按揭】高盛上調本港今年樓價預測至升5%　地產股目標價平均降5%

金管局上周五（7日）公布調整物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施。高盛發表報告，認為此舉有助於提高成交量和樓價。銀行和地產商股價已較帳面價值大幅折讓，在大多數情況下接近其估值低谷。從目前來看，若按揭貸款增長和樓市交易量上升，將有利於股價。高盛將今年全年香港樓價預測，由此前下跌10%，調整至上升5%。同時維持2024至2026財年樓價預測各升4%。

此外，高盛指，地產發展商面臨利率上升和樓市疲軟的雙重不利因素，反之銀行至少受益於較高的淨息差。據報，今年下半年本港新盤供應量介乎2.5萬伙至3萬伙，從而緩和了該行對樓價上升的看法。故該行對地產發展商的資產淨值平均調整2%，而對發展商的每股收益調整幅度介乎零至15%。該行對地產股的目標價平均下調5%，當中，新地 （00016） 目標價由122元至116元；長實 （01113） 目標價由61.6元，降至58.9元，恒基 （00012） 目標價由33.4元降至31.5元。

高盛維持對長實、中銀香港 （02388） 與HSBC滙豐 （00005） 的「買入」評級。

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編輯：胡學能