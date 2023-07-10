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台積電6月收入按年少11% 市場料次季可達預期

環球政經 19:00 2023/07/10

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台積電公布6月收入數據，達到1,564.4億（新台幣‧下同），比上月的1765.4億，按月減少11.4%，與去年同期的1758.7億相比，按年減少11.1%；今年上半年，累計營收約為9894億7400萬新台幣，較去年同期減少3.5%。

雖然台積電未提供第二季財務預測，但市場預估公司有望順利達標。根據《彭博》計算，台積電第二季銷售總額為4,808億新台幣，而分析師平均預期為4,762億新台幣。

台積電財務副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭此前表示，公司第二季業績料將持續受客戶進一步庫存調整影響。第二季合併營收預計介乎152億至160億美元之間，按季減少4.3%至9%。

台積電將於本月20日公布第二季業績。

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撰文 : 林斯凱

經濟 台積電 營收 銷售 新台幣 中國 美元

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