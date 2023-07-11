曾淵滄：樓價反彈動力消失的原因

今年香港樓價前4個月出現反彈，但是5月份開始，反彈的動力消失了，原因相當多，本文嘗試分析。

憧憬內地居民來港買樓

首先，今年前4個月的反彈，最大的動力來自香港與內地相關，因此，不少人憧憬內地居民會大量來香港買樓，但是，等了一個月又一個月，內地來香港買樓的居民數量遠低於預期，才開始覺得前幾個月樓價上升，是香港人自己憧憬內地居民前來買樓而炒起的，內地居民沒有大量前來香港買樓，香港準買家也開始觀望了。

為甚麼內地居民沒有預期中，來香港買樓的熱潮？原因也有好幾個，其中最重要的可能原因，是內地樓市正處於下跌期，不少地產商正焦頭爛額，不少炒家也面對不少壓力，來香港買樓的內地居民，一般不是自住，而是投資。投資客不會只投資香港樓，他們也一定有投資內地房產，而內地房產正處於下跌期，銀行可能追差價而面對巨大壓力，很自然地會先處理內地的資金流問題，再考慮來香港投資。

還有近期人民幣貶值，這也使到內地居民感到香港樓價貴了。過往，人民幣升值期，也是內地居民最喜歡到香港買樓的時期。上個世紀90年代，日圓兌美元大幅上升，日本財困，日本人瘋狂到美國買大樓、買物業，最後泡沫爆破，傷得很重。內地居民是否會大量地來香港買樓，相信與人民幣的滙價也有不可分割的關係。



期望特區政府放寬辣招

今年年初，香港從疫情中走向復常，百廢待興，不少地產界人士先後呼籲香港特區政府，放寬打壓樓市控制需求的「辣招」。今年頭幾個月樓價上升的其中一個動力，相信也是因為有人期望政府會放寬「辣招」，但是，一個月又一個月，失望了。估計特區政府的大原則，是先設法增加房屋的供應，有了足夠的供應才考慮「辣招」問題也不遲。否則，在供應依然不足時放寬「辣招」，只會使到樓價突然急升，這對特區政府來說是壞事，不是好事。目前樓價相對於疫前的高價，跌幅不算大，對香港整體的經濟發展影響不大，而且，特區政府可能認為香港樓價下跌的主因，是利率上升，而美國加息周期已近尾聲，也許今年年底或是明年，就會進入減息期，樓價也自然會回升，沒有必要放寬「辣招」。

內地居民最終會不會來香港買樓？會的，就是那數萬名最快搬到香港的人才。香港特區政府批准了好幾萬名的內地居民來香港，這是有別於傳統家庭團聚的內地居民。以家庭團聚為理由來香港定居的人，多數無錢買樓，而以人才身份來香港定居的人，則是香港樓市未來的主要買家，他們今日買樓，7年後成為永久居民，可以退回所有的「辣招」稅。

節錄自第820期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。