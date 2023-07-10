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拜登北約峰會前訪英 料烏俄問題成主要議題

環球政經 18:30 2023/07/10

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美國總統拜登將分別與英國國王查理斯和首相辛偉誠會晤，旨在加強雙邊關係，預計氣候變化和烏克蘭問題將成為會議的主要議題。

拜登於周日晚些時候抵達倫敦，開始其三國之行，包括在立陶宛舉行的北約峰會，旨在聲援烏克蘭反對俄羅斯的入侵，同時尚未接受基輔成為北約成員國。

拜登和查理斯將討論促進私人投資以應對氣候變化的問題，而拜登與蘇納克的會晤將側重於協調北約峰會和支持烏克蘭的戰略。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周日說：「（美國）總統非常尊重（英國）國王在氣候問題上的承諾。」

拜登此行是在美國同意向烏克蘭提供集束彈藥後不久進行的，此舉因其濫殺濫傷的性質而引起了關注。盡管拜登和辛偉誠在這一問題上立場不同，但他們在支持烏克蘭方面保持一致。

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撰文 : 林斯凱

辛偉誠 北約 查理斯 拜登 基輔 烏克蘭 立陶宛 氣候暖化 俄羅斯 倫敦

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