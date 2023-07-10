▲ 【中國CPI】中國有通縮危機嗎？對上一次通縮有4萬億救市

內地公布6月CPI數據，按年0%，按月縮0.2%，並且是連續5個月按月縮減，雖然內地指不會出現通縮，但市場仍繼續憂慮中國會出現通縮。

所謂通縮，通相對於通脹來說，即衡量居住及消費等範圍內的價格持續下跌，投資界普遍認為，CPI持續兩季的按年數字下跌，便是通縮。簡單來說，所謂按年變幅，即過去12個月累積走勢，所以數據較為滯後，持續按月出現負值，則為通縮響起警號。

內地CPI按年變幅為0%，不過，單計過去11個月的CPI累積約跌0.4%，若7月CPI按月變幅維持負值，便會出現按年下跌，便開啟通縮的序幕，所以7月的CPI數據關鍵。

內地對上一次出現大規模通縮，是在2009年金融海嘯後，09年2月CPI跌1.6%，並持續到11月才重現通脹。

由於CPI按年數據滯後，09年2月CPI跌1.6%，但CPI按月變幅早於08年3月已由2.6%急轉至跌0.7%，其後累積1年數據後，到09年2月按年數字才顯示通縮，亦即08年3月CPI按月跌0.7%，成為通縮的領先指標。

時任總理溫家寶於08年11月推出4萬億人民幣救市計劃，以及08年底連減5次息，由7.47厘減至5.31厘，縱使09年出現通縮，已前置式大規模出招。

不過，由於內地不再大水猛灌，市場雖然預期中央出招，但當局如何刺激消費信心，帶動價格健康上漲，仍有待關注。

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記者：譚志偉