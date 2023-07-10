  • 30°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國CPI】中國有通縮危機嗎？對上一次通縮有4萬億救市

股市 18:59 2023/07/10

分享：

分享：

【中國CPI】中國有通縮危機嗎？對上一次通縮有4萬億救市

內地公布6月CPI數據，按年0%，按月縮0.2%，並且是連續5個月按月縮減，雖然內地指不會出現通縮，但市場仍繼續憂慮中國會出現通縮。

所謂通縮，通相對於通脹來說，即衡量居住及消費等範圍內的價格持續下跌，投資界普遍認為，CPI持續兩季的按年數字下跌，便是通縮。簡單來說，所謂按年變幅，即過去12個月累積走勢，所以數據較為滯後，持續按月出現負值，則為通縮響起警號。

內地CPI按年變幅為0%，不過，單計過去11個月的CPI累積約跌0.4%，若7月CPI按月變幅維持負值，便會出現按年下跌，便開啟通縮的序幕，所以7月的CPI數據關鍵。

內地對上一次出現大規模通縮，是在2009年金融海嘯後，09年2月CPI跌1.6%，並持續到11月才重現通脹。

由於CPI按年數據滯後，09年2月CPI跌1.6%，但CPI按月變幅早於08年3月已由2.6%急轉至跌0.7%，其後累積1年數據後，到09年2月按年數字才顯示通縮，亦即08年3月CPI按月跌0.7%，成為通縮的領先指標。

時任總理溫家寶於08年11月推出4萬億人民幣救市計劃，以及08年底連減5次息，由7.47厘減至5.31厘，縱使09年出現通縮，已前置式大規模出招。

不過，由於內地不再大水猛灌，市場雖然預期中央出招，但當局如何刺激消費信心，帶動價格健康上漲，仍有待關注。

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

【通縮危機】中國6月CPI按年持平　PPI跌幅擴至5.4%　同遜預期

數據確認中國復甦放緩　人行否認出現通縮風險

美國通脹跌至2年低位　中國通縮風險不容忽視

【中國經濟】國家統計局：目前中國經濟沒有通縮　下階段也不會出現通縮

記者：譚志偉

經濟衰退 貨幣政策 經濟數據表現 溫家寶 海嘯 通縮 通脹 中國 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】科倫博泰6990暗盤一手蝕55元

下一篇文章

【內房銷售】綠地香港上半年銷售增10%　一文看清6月内房銷售（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】網民湧Mox社交專頁投訴遭無故封鎖：兩星期內兩度被lock、攪咗成個星期都唔開返
【虛擬銀行】網民湧Mox社交專頁投訴遭無故封鎖：兩星期內兩度被lock、攪咗成個星期都唔開返
【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯　一表看清節省按保保費
【放寬按揭】富瑞：放寬按揭僅輕微利好發展商、上車人士省保費明顯　一表看清節省按保保費
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【恒指夜期+北水】北水走11億騰訊捱沽　夜期升9點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走11億騰訊捱沽　夜期升9點（不斷更新）
【內房危機】大連萬達商管旗下珠海萬達商管持股被凍　涉資近51億人幣
【內房危機】大連萬達商管旗下珠海萬達商管持股被凍　涉資近51億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款