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【輸入勞工】運輸業下周一起接受申請　林世雄：預計今年第四季到埗入職

理財智慧 19:07 2023/07/10

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為紓勞動力不足的問題，政府早前通過推出運輸業輸入勞工計劃。運輸及物流局今宣布，計劃將於下星期一（7月17日）開始接受申請，航空業及公共小巴／客車行業的配額上限分別為6,300和1,700個。運輸及物流局長林世雄預計，今年第四季運輸業的勞工將到埗入職提供服務。他又指，當局無就計劃下的勞工年齡設上限，僱主和勞工可按需要自行決定。

就航空業而言，計劃的申請人須為註冊商業實體，並持有香港機場管理局（機管局）的合約／牌照／專營權／旅客處理許可證，以及在香港國際機場經營業務。申請人亦須就每名輸入勞工向機管局每月繳交400元。機管局每年亦會撥出與僱主繳交總額相若的款項，相關款項將全數用來資助負責機場營運的本地前綫員工的交通費。

機管局將於7月12日為業界舉行簡介會，講解計劃的申請手續和運作細節。申請人填妥申請表格後，需連同所需文件於7月17日至30日期間遞交予機管局。由運輸及物流局、勞工處和機管局代表組成的跨部門聯絡小組會審批申請，並由運輸及物流局常任秘書長作審批決定。審批程序會由機管局收到申請起計1個月內完成。

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公共交通服務方面，有意申請輸入司機的公共小巴／公共巴士服務客運營業證持證人，需於7月17日至8月7日期間，向運輸署遞交填妥的申請表格及所需文件。由運輸及物流局、運輸署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組會審批申請，並由運輸署署長作審批決定，審批程序會由運輸署收到申請起計1至2個月內完成。

航空業及公共小巴／客車行業的申請表格和詳情已分別上載於運輸及物流局網頁運輸署網頁。如有查詢，可聯絡機管局（電話：2188 6603）或運輸署（電話：2804 2600）。

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