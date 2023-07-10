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【旅遊趨勢】調查：96％港人計劃未來一年外遊 日本蟬聯最熱門旅遊目的地

理財智慧 18:41 2023/07/10

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Klook 發布年度大型問卷調查結果《2023 港人旅遊玩樂喜好》，當中高達96％受訪者表現計劃未來一年外遊最少1次或以上，比去年調查 77％更高，更有近 7成（69％）計劃外遊2至4次，反映港人外遊意欲有增無減。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

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而在最熱門旅遊目的地方面，日本無懸念下續成第一名，而台灣、泰國和韓國分別成為位列二至四名，而歐洲則一躍成為未來5大港人旅遊目的地之一，對比開關至今，未來前往歐洲旅遊人數上升近 2.5 倍（247%）。近 7 成受訪者（69%）未來一年旅遊日數依然偏向以4-7日作為一個旅程，然而近四分之一1（24%）受訪者表示將增加旅遊日數至8-15天，其中18-26歲群組最為明顯，選擇增加旅遊日數至 8-15 天的人數較疫情前上升 92％。

另外數據亦指出，18-26歲的年輕一族相比其他年齡層將更願意預留預算於外遊消費上，疫情後增加每次外遊人 均消費達10,000元或以上的人數上升近 230％（227％）；另外家庭客同樣傾向預留高預算於外遊上，外遊 人均消費達10,000元或以上的人數升幅逾 60％（63％）。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

在港人外遊意欲提升同時，報告亦發現深度遊將成為新主流，港人旅遊的首要目的分別為，品嘗美食（78％），其次為遊覽景點（62％）、購物（58％）、放鬆心情（58 ％）以及認識當地文化 （24％）。 另外，有近9成（89％）受訪者會考慮前往更多未受注目的潛力旅遊城市，例如： 福岡、鳥取、釜山、台 南等，藉此發掘不同旅遊體驗。

同時有 6 成多（64%）受訪者於疫情後更期望外遊以深度遊／當地特色體 驗為主要目的，當中文化活動（53%）、大自然與戶外體驗活動（49%）、生態/保育相關活動（41％）成 為 3 大最受港人歡迎的深度遊/當地特色體驗活動。

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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