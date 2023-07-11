新加坡酒店一款調酒日賣千杯 賺逾26萬

新加坡一間酒店內的一款名為「新加坡司令」（Singapore Sling）的調酒極為暢銷，據悉每日可賣出球千杯，單日已可賺取超過近4.5萬新加坡元。

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萊佛士酒店（Raffles Hotel）內的標誌調酒新加坡司令索價39新加坡元（約226港元）一杯，價格雖然不菲，但仍然深受歡迎。據報在假期旺季時，單日可賣出超過1,000杯。

如果連同服務費及稅款，一杯新加坡司令要價升至46新加坡元（約267港元）。按旺季時銷量，酒店單靠新加坡司令便可進帳超過4.6萬新加坡元（約26.7萬港元）。

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新加坡司令據悉是由當時在萊佛士酒店工作的華裔酒保Ngiam Tong Boon發明，因為當時女性在社交場合飲酒被視為不合適，因此他發明一種神似普通飲品的調酒供女性享用。原始製作方法被指已經失傳，現時萊佛士酒店版本是過往酒保重新復刻，網上亦流傳多個創新版本。

在萊佛士酒店享用新加坡司令成為網上熱潮，吸引不少網紅前來「打卡」。有網紅直言單是調酒本身不值高昂收費，但連同背後的歷史含意及傳統體驗足以值回價錢。如果乘搭新加坡航空航班，亦可免費要求享用新加坡司令調酒。

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責任編輯：吳漢培