馬鞍山海澄軒酒店獲批改劃住宅　長實：下一步進入補地價程序

近年不少財團申請改劃旗下酒店作住宅發展，其中包括長實（01113）旗下馬鞍山海澄軒海景酒店。長實發言人指，屋宇署已於早前發出建築物（改動及加建） （主要修訂）方案之批准，下一步將進入補地價程序。

上述項目佔地7,841平方米，住宅樓面面積則約45,000平方米，涉及772伙。

除了上述馬鞍山海澄軒，長實早前亦已向城規會申請改建紅磡海灣軒海景酒店，及同區的系內海韻軒，若申請獲批，將提供3,168伙住宅供應。至於旗下天水圍嘉湖海逸酒店，則於去年獲批改劃發展，涉及1,102伙住宅。

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