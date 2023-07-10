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埃爾多安：如重啟土耳其入歐盟談判 將支持瑞典入北約（第二版）

環球政治 18:55 2023/07/10

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土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周一（10日）表示，如果歐盟恢復土耳其加入歐盟的談判，土耳其就會支持瑞典加入北約（NATO）。

【俄烏戰爭】拜登指烏未準備好入北約 要求戰爭先結束 【下一頁】

（第二版更新埃爾多安表態）

埃爾多安指，正如他周日（9日）與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時所言，如為土耳其加入歐盟打開大門，土耳其就會像當初為芬蘭一樣，為瑞典打開大門。

埃爾多安強調，土耳其已經在歐盟前門等待了50年，幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國，因此他將在維爾紐斯向這些國家發出上述信息。

土耳其早於1987年首次申請加入歐盟，於1999年成為歐盟成員國的候選國，並於2005年與歐盟展開入歐談判。

不過由於歐洲各國對土耳其人權問題的憂慮，談判自2016年陷入僵局。

拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會 【下一頁】

北約明天起一連兩日於立陶宛首都維爾紐斯舉行峰會，拜登料在場外繼續游說埃爾多安支持瑞典加入北約。

華府希望土耳其不再反對瑞典加入北約，而埃爾多安正推動華府向土耳其出售F-16戰機。外界分析，土耳其或會獲得這批戰機，作為華府換取瑞典加入北約的條件，但華府官員指兩項要求毫不相關。

土耳其發表聲明，指埃爾多安和拜登同意在維爾紐斯舉行面對面會晤，詳細討論土美雙邊關係和地區問題。

瑞典要加入北約，需獲北約成員國全體批准，現時僅餘土耳其及匈牙利反對。但匈牙利表明，如土耳其開綠燈的話，匈牙利也將批准瑞典加入。

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責任編輯：鄭錦玲

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