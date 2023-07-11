埃爾多安終開綠燈 土耳其同意瑞典加入北約（第三版）

北約（NATO）、土耳其及瑞典領袖周一（10日）召開三方峰會，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）終於開綠燈，宣布土耳其支持瑞典加入北約成為第32個成員國。

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（第三版更新土耳其支持瑞典加入北約）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）於記者會上宣布，埃爾多安已同意盡快將瑞典加入北約的申請，交給土耳其大國民議會審議，並與議會密切合作確保申請獲批。

斯托爾滕貝格表示，瑞典完成加入北約為歷史性一步，在此關鍵時刻有利於所有盟國安全，並使北約更強大和安全。

北約指自去年峰會以來，瑞典和土耳其一直密切合作，以解決土耳其在安全方面的關注。瑞典也修改憲法，大幅擴大針對反恐合作，並恢復對土耳其的武器出口。

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美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，指他隨時準備與埃爾多安和土耳其合作，加強歐洲和大西洋地區的防禦及威懾力，並期待能夠歡迎瑞典成為第32個北約盟友。

瑞典要加入北約，需獲北約成員國全體批准，早前僅餘土耳其及匈牙利反對。但匈牙利表明，如土耳其開綠燈的話，匈牙利也將批准瑞典加入。

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責任編輯：鄭錦玲