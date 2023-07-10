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【有錢人點投資？】環球加息未停　家族辦公室怎部署？　花旗：它們首先不會做的是.......

股市 18:16 2023/07/10

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環球多個成熟經濟體去年以來大幅加息，至今尚未收手，對於超高資產淨值人士所成立的家族辦公室，他們如何應對？花旗私人銀行家族辦公室環球主管Hannes Hofmann接受本報訪問時指家族辦公室並不害怕繼續加息。他首先強調家族辦公室不會囤積現金，反而它們將資金愈來愈多分配於期限較短的高質素債券。

家族辦公室是由超高資產淨值人士成立的私人財富管理公司，管理家族資產日常投資以至慈善投入，而超高資產淨值人士一般指擁有可投資資產淨值至少達3,000萬美元（近2.4億港元）的人士。

Hofmann稱：「你現在可以從2年期限美元債券得到6%收益，這比現金於未來2年的預期回報要高。因此很多家族辦公室現在持有的投資，不再是現金，而是短期限的債券組合。」

美股估值貴　部分換馬歐亞股

他又指，家族辦公室現已重新分配股票，它們正積極管理股票投資，而當中有兩個趨勢，一是持有更多的非美元股票，美股現比非美國的股票貴4成，故此有家族嘗試投資更多於歐股，甚至可能投資亞股。二是它們關注「不可抵擋的變化」（unstoppables），例如生成式人工智能、可再生能源崛起等。他說，已有家族辦公室正將錢從ETF抽出，將之投放於主動的管理人。

日圓疲弱下，日股近期大漲，花旗私人銀行亞太區家族辦公室主管韋敬謙表示，家族辦公室亦有利用這些貨幣變化的機會，至今仍關注日股。

中國股票近年表現相對遜色，Hofmann表示，不論是H股、A股，「人們並沒有把錢從中國股市中取出來，仍繼續關注中國股市、港股，尋找入市點」。

私募股權方面，Hofmann稱，家族辦公室現時對早期融資的初企興趣降低，反而是發掘較成熟、有優質出資人的私募股權投資，特別關注歐洲、北美等成熟市場，希望帶來多元化投資，對象仍是「不可抵擋的變化」行業，對於專注於醫療保健、網絡安全的私募股權公司亦感興趣。它們亦正觀察市場價格，等待合適水平以投入更多資金。

相關文章：

【家族辦公室】瑞銀：香港新加坡非絕對競爭　家辦部署大型資產配置轉移

記者：胡學能

港股 A股 美股 銀行 私人銀行 家族辦公室 花旗銀行
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