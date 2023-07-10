【內房危機】佳兆業遭提清盤申請 全資附屬欠款1.7億人幣

內房佳兆業(01638)公布，獲悉布洛德峰投資顧問針對公司向高等法院提出清盤呈請，內容有關全資附屬佳兆業集團（深圳）未償還若干以人民幣計值的公司債券，涉及本金1.7億元人民幣及應計利息。佳兆業集團董事會認為呈請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司的價值，故將尋求法律措施以堅決反對呈請，並採取一切必要行動保障公司的合法權利。高等法院將呈請的首次聆訊日期定於今年9月13日。佳兆業今日被資金沽售，全日收報0.175元跌15%。

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佳兆業表示，極力反對清盤呈請。集團擬繼續與其境外債權人保持積極主動的溝通，並盡快形成重組方案。

早前陷入債務困局的佳兆業因未能趕及復牌，去年曾停牌近一年，直至今年3月復牌。集團本月初在官方社交平台表示，6月佳兆業完成泰州壹號公館、東莞天韻花園、合肥未來城二期等８個項目的交付，合計交付近6,000套房源。今年上半年，佳兆業集團在深圳、廣州、上海、重慶、東莞等地累計交付33個項目，截至目前累計交付約2.1萬套房源，已達到去年全年總交付量。佳兆業集團計劃今年全年交付4.9萬套房源。

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