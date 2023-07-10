港商業地產復常需時　世邦魏理仕：相信明年會更好

中港通關後，商用物業市場復甦不一。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平說，雖然零售市場穩健逐步復甦，但寫字樓租賃勢頭較一年前略有放緩，工業租賃氣氛則因外圍需求疲弱而減弱。他認為，雖然下半年市道會比上半年好，但考慮到利率、訪港旅客人數、經濟復甦情況，坦言市道復甦需時，明年情況會更好。

值得留意的是，美國持續加息，令借貸成本上升，致部分物業恐現負回報，所以影響投資市場氣氛。據該行統計，第二季度商業地產投資額按季跌65%至47億元（只統計交易金額超過7,700萬元成交，但不包括純土地或相關買賣），是2009年第二季度以來最低，而購買活動主要由個人買家主導。

世邦魏理仕資本市場部執行董事兼主管甄浚岷說，近年基金積極入市，但高利率影響回報，加上信貸條件收緊、再融資需求增加等不確定性，所以第二季來自基金的交易大減。至於國內投資者則因內地經濟仍未完全復甦，所以未見活躍。不過，甄浚岷認為，只要利率回落，香港商業地產市場將出現反彈。

甲廈市道未見好轉，第二季吸納量再次回落至負數，以上半年計，吸納量高達負 276,700平方呎，將總空置面積則推高至1,350 萬平方呎，再創新高，而整體空置率則升0.4 個百分點，達15.7%的歷史新高。

世邦魏理仕辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩說，雖然中港已通關，但內地企業未見活躍來港，預計在今年剩下的時間，甲廈租賃量或會攀升，加上隨着新寫字樓落成，並進入市場，相信空置率將進一步上升，令租金輕微下跌，最多跌5%。

近年表現突出的工業市場亦受影響，世邦魏理仕工業及物流部執行董事兼主管黎尚文說，由於需求疲弱、供應緊張，工業租賃市場相對平靜，主要由數據中心等特定行業支持了租賃活動，但整體空置率仍然維持在極低水平，所以租金持平向穩。

商舖市場表現最好，租賃需求持續增加，上半年整體市場空置率下降1.8個百分點，至11.6%，為2020年第一季度以來最低。世邦魏理仕商舖部資深董事兼主管溫運強表示，雖然藥店、畫廊及部分連鎖餐飲集團正尋求快速擴張，但奢侈品牌仍需時間觀察中國旅客最新的消費模式，所以仍然謹慎，但預計年下半年核心區街鋪租金將進一步升3%至5%。

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