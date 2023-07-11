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【商湯20】商湯挫逾4%　上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%

股市 10:32 2023/07/11

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【商湯20】上周狠沽商湯大戶身份揭曉　阿里巴巴單日減持5.6億股套10億、持股量降至3.2%

商湯 （00020） 上周二（4日）開市前出現涉及10.7億股的大額成交，狠手沽貨大戶身份周一終於揭曉，原來是上市前股東之一的阿里巴巴 （09988） 淘寶集團。聯交所披露，阿里巴巴淘寶集團上周四（6日）完成出售5.57億股，每股平均價1.82元，套現10.15億元，持股量由5.29%降至3.15%或8.16億股，由於低過5%披露交易門檻，日後阿里巴巴無須再披露減持商湯行動。

商湯周二（11日）早市挫4.3%，報1.79元，創逾七個月低。

阿里巴巴淘寶集團上周二大手減持商湯，拖累商湯單日大跌8.7%，而成交額則急增至34.43億元。值得留意是，香港買賣股份均是交易日後兩日（即T+2）結算交收，所以阿里巴巴淘寶集團上周二沽貨的話，上周四才能完成結算交收。

阿里巴巴淘寶集團全速減持商湯，上輪披露減持是在6月中旬，當時減持後仍持有15.34億股。按此推算，阿里巴巴淘寶集團不足一個月內勁沽7.17億股，以期間平均收市價2.11元計，阿里巴巴淘寶集團套現近15.14億元。

雖然近月商湯股價回落，不過，阿里巴巴淘寶集團參與商湯C-1及C-2系列融資時，每股成本價僅約0.074美元（折合約0.576港元），以每股平均價1.82元沽貨的話，料賬面仍獲利近2.2倍。

開市追揸沽
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記者：李哲毅

港股 商湯－W（00020） 阿里巴巴－SW（09988）
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