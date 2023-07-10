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【TSLA】馬斯克跟機討論財富等級　對「第9級財富」有咁樣定義

股市 17:36 2023/07/10

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Tesla特斯拉（美：TSLA）和SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）近期回應Sweaty Startup創辦人Nick Huber在Twitter推特發文，馬斯克稱，正收集資源，希望讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。

Sweaty Startup創始人Nick Huber在Twitter發文，指財富等級有3個：

第1級，你可以毫無壓力支付賬單和房租

第2級，你可以在任何一家餐廳吃飯，不用看也不用擔心價錢

第3級，你可以去任何你想去的地方而不用擔心價格。除此之外，生活並不會因為更多的錢而改變。

Elon Musk「跟機」分享其對財富等級的想法。（互聯網截圖）

矽谷大數據公司Palantir（美：PLTR）的聯合創始人Joe Lonsdale轉發該推文，並回覆稱：「第7級是你可以培養、裝備並無限期維持足夠的軍隊來威懾民族國家，顯然Nick沒認真考慮過這點。」

馬斯克回應Lonsdale的回覆推文，似乎顯示其境界較Lonsdale更高。馬斯克稱：「第9級是讓人類成為多星球物種和真正的太空文明。這就是為什麽我在收集資源。」

相關文章：

【TSLA】馬斯克旗下SpaceX傳提出售內部股票　估值升至1500億美元

編輯：胡學能

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Palantir（美：PLTR） 大數據 馬斯克 Tesla SpaceX Twitter
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