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【職場研究】浸大研究：時間感知快慢 影響僱員工作效率和準確度

理財智慧 17:59 2023/07/10

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工作佔據了我們人生中相當多的時間，而根據香港浸會大學工商管理學院的最新研究顯示，工作分配的設計和結構方式可以影響僱員對於工作時間的感知，進而影響其工作效率。於《美國管理學期刊》中發表的這項研究指出兩個新的工作分配特徵，時間可預測性和任務分隔，能夠影響僱員對時間的感知和體驗。

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研究指出，僱員對於工作需時的感知，關鍵是取決於時間可預測性及任務分隔這個特徵，時間可預測性是指在一個項目或一個工作任務之前，是否明確任務具體何時開始。簡單而言，僱員應能按著一份明確的工作時間表，知道下一個工作的開始時間。而任務分隔，主要工作任務的時間劃分為較短的幾個部分，並在中間插入性質與主要任務不同的其他事情作為隔斷。這些較短的間隔，最適合用於與焦點任務以外的項目。

此外，研究亦發現，當僱員感覺時間過得很快時，他們會認為自己的工作效率更高，並感到更愉快。具體來說，增加工作時間的可預測性和任務細分可以：

1.通過讓僱員感覺時間過得很快，正面影響僱員對時間的體驗。

2.通過讓僱員集中精力，提升工作效率和準確度。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
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研究提到，工作分配背後的目的是為了鼓勵僱員，而不是強迫他們遵循死板的結構，並建議僱主可以消除不必要的等待時間；或減少工作任務之間的不確定性，如僱員如果在完成一個任務之後，清楚下一個任務的準確開始時間，從而幫助員工保持專注。此外，僱主應善用時間標記來細分任務，幫助僱員保持專注度。

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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