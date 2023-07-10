高盛料印度2075年超美國列次位 中國成全球最大經濟體

高盛（Goldman Sachs）最新預測估計，中國於2075年將以高達57萬億美元（約446.26萬億港元）的本土生產總值（GDP），成為全球最大經濟體。印度屆時亦會超越美國，以52.5萬億美元（約411.03萬億港元）排在第2名。

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高盛預測報告指出，美國2075年時被印度超前跌至第3大經濟體，GDP為51.5萬億美元（約403.2萬億港元）。印度現時為全球第5大經濟體，排在德國﹑日本﹑中國及美國之後。

預測中中國在2030年後超越美國，成為全球最大經濟體。2075年時中國以4.5萬億美元距離，繼續穩居榜首。

高盛的印度經濟師Santanu Sengupta指出，印度未來20年的扶養比率（dependency ratio）為所屬地區最低的經濟體之一，意味印度有更多勞動人口。

Sengupta表示，印度需要把握人口增加帶來的上升勞動力，建立足夠生產力﹑持續發展服務業及加強基礎建築。高盛亦認為，私營部門亦有合適時機加大生產及服務行業產能，創造更多職位吸收勞動力增長。

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報告亦預計，受低扶養比率影響，印度儲蓄比例相信下降。同時民眾收入增加，金融領域發展持續下，有助印度吸食更多資金流入，有利未來發展。

不過，報告指出印度的勞動力參與率在過去15年持續下跌，將成為經濟發展一大阻力。報告指印度女性勞動力參與率明顯低於男性，總體工作年齡女性中僅20%有就業，相信與不少女性參與不列入就業統計的散工有關。

高盛亦認為貿易赤字將可能拖累印度未來經濟增長，但指當地服務出口數量上升有助改善狀況。

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責任編輯：吳漢培