  • 32°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高盛料印度2075年超美國列次位 中國成全球最大經濟體

環球經濟金融 18:05 2023/07/10

分享：

分享：

高盛（Goldman Sachs）最新預測估計，中國於2075年將以高達57萬億美元（約446.26萬億港元）的本土生產總值（GDP），成為全球最大經濟體。印度屆時亦會超越美國，以52.5萬億美元（約411.03萬億港元）排在第2名。

印度番茄價格急升 當地麥當勞漢堡要暫時「走番茄」 【下一頁】

高盛預測報告指出，美國2075年時被印度超前跌至第3大經濟體，GDP為51.5萬億美元（約403.2萬億港元）。印度現時為全球第5大經濟體，排在德國﹑日本﹑中國及美國之後。

預測中中國在2030年後超越美國，成為全球最大經濟體。2075年時中國以4.5萬億美元距離，繼續穩居榜首。

高盛的印度經濟師Santanu Sengupta指出，印度未來20年的扶養比率（dependency ratio）為所屬地區最低的經濟體之一，意味印度有更多勞動人口。

Sengupta表示，印度需要把握人口增加帶來的上升勞動力，建立足夠生產力﹑持續發展服務業及加強基礎建築。高盛亦認為，私營部門亦有合適時機加大生產及服務行業產能，創造更多職位吸收勞動力增長。

Google控印度反壟斷機構不公 迫改商業模式保障亞馬遜 【下一頁】

報告亦預計，受低扶養比率影響，印度儲蓄比例相信下降。同時民眾收入增加，金融領域發展持續下，有助印度吸食更多資金流入，有利未來發展。

不過，報告指出印度的勞動力參與率在過去15年持續下跌，將成為經濟發展一大阻力。報告指印度女性勞動力參與率明顯低於男性，總體工作年齡女性中僅20%有就業，相信與不少女性參與不列入就業統計的散工有關。

高盛亦認為貿易赤字將可能拖累印度未來經濟增長，但指當地服務出口數量上升有助改善狀況。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
今日
英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
2023/07/09
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
印度番茄價格急升 當地麥當勞漢堡要暫時「走番茄」
2023/07/08
印度番茄價格急升 當地麥當勞漢堡要暫時「走番茄」
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
2023/07/07
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工
2023/07/07
倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工

你可能感興趣

英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
今日 16:00
英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
19:00 2023/07/09
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
印度番茄價格急升 當地麥當勞漢堡要暫時「走番茄」
17:18 2023/07/08
印度番茄價格急升 當地麥當勞漢堡要暫時「走番茄」
經濟 印度 美國 中國 GDP 貿易 金融

上一篇文章

【俄烏戰爭】瓦格納叛變後普京曾晤普里戈任 烏料難即時入北約（持續更新）

下一篇文章

追蹤馬斯克私人飛機大學生「復活」 轉戰Threads
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】瓦格納叛變後普京曾晤普里戈任 烏料難即時入北約（持續更新）
【俄烏戰爭】瓦格納叛變後普京曾晤普里戈任 烏料難即時入北約（持續更新）
【日本核廢水】兩韓齊批IAEA 譴責排海計劃評估報告
【日本核廢水】兩韓齊批IAEA 譴責排海計劃評估報告
【溫網】裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片）
【溫網】裁判突叫停比賽 呼籲觀眾勿做一事（有片）
首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐
首有變性人士成荷蘭小姐 將參選環球小姐
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅
麥巴比與Kim Kardashian派對合照 被球迷敦促「行遠啲」
麥巴比與Kim Kardashian派對合照 被球迷敦促「行遠啲」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款