【業績︱珠寶股】周大福轉升逾2%　上季零售值按年升29.4%　港澳同店銷售勁增64%

▲ 周大福上季零售值按年升29.4% 港澳市場勁增64%

周大福 （01929） 公布截至6月底止首財季營運數據，上季周大福零售值按年升29.4%，中國內地升25.2%，佔比為86.4%，而港澳及其他市場的零售值更大升64%。

周大福周二（11日）早上曾微跌，現轉升2%，報13.84元。

隨著內地防疫措施轉變，內地及港澳的同店銷售增長呈上升趨勢。內地同店銷售錄得8.5%升幅，並自過去兩個季度起穩定增長，走勢持續改善。內地邊境口岸重開後，港澳的同店銷售於季內顯著增加64.2%，其中香港增長64.9%，而澳門則上升62.1%。

按產品劃分，黃金首飾及產品的同店銷售強勁，上季於港澳升101.1%，平均售價升至8300元，主因按重量出售的黃金產品比例上升，於內地亦升9.9%，平均售價為5500元。

珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於港澳有16.9%的增長，但於內地則跌4.1%。

截至6月底止，集團共有7740間店，按季淨增85間，其中，以「周大福珠寶」品牌計，內地有7364間店，按季淨增95間，港澳則維持85間。

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編輯：袁諾曦