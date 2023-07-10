【港人外遊】調查：港人旅遊熱度未退　 96％未來一年至少外遊一次

Klook 發布年度大型問卷調查結果，有多達 96% 港人計劃在未來一年至少外遊一次，69% 更會外遊 2 至 4 次，比去年調查的 33% 大增一倍，反映港人外遊熱度不僅未有消退，反而更加熱衷。

最熱門的旅遊目的地，日本第一名，而台灣、泰國和韓國則分別成為位列二至四名，而歐洲更一躍成為未來第 5 大港人旅遊目的地。對比開關至今，未來計劃前往歐洲旅遊人數上升近2.5倍(247%)。

69％受訪者未來一年旅遊日數依然偏向以4至7日作為一個旅程，但亦有 24％ 受訪者將增加旅遊日數至8-15天，其中18至26歲的Z世代群組最為明顯，較疫前增加了92%，各種數據顯示港人平均旅遊日數有上升趨勢。



18至26歲年輕人更肯花錢外遊

數據亦指出，18-26歲的年輕一族相比其他年齡屬，更願意預留預算於外遊消費上，疫情後增加每次外遊人均消費達10,000元或以上的人數，上升227%。另外家庭客同樣頻向預留高預專於外遊上，外遊人均消費達10,000元或以上的人數升幅達63%。若結合每年外遊約 3 次的數據，等同港人平均每年將花費 30,000 元外遊。

Klook 香港及澳門區總經理岑皓祺表示，截至今月，Klook內部數據顯示港人對於海外活動預訂，已超疫情前水平，對比2019年升幅達140%。同時今年第二季亦錄得按季上升 47%。

無論從 Klook 平台與調查所得的數據，都反映港人對於未來一年海外旅遊意欲持續高，特別是即將迎來的疫後首個暑假,相信相關預訂量將會再度攀升。

記者：李智賢



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