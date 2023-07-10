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加拿大6月份就業崗位淨增5.99萬個 市場料央行再加息25點子

環球政經 13:54 2023/07/10

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據加拿大統計局周五（7日）的數據顯示，6月份新增就業崗位遠超預期，分析人士稱，這一結果可能為加拿大央行(BOC)下周再次加息埋下伏筆。6月份就業崗位淨增加5.99萬個，為1月份以來最多，高於預期的增加2萬個。

Statscan稱，6月份失業率連續第二個月上升，目前處於2022年2月以來的最高水平，盡管仍低於疫情前的12個月平均水平。6月就業報告是加拿大央行周三公佈利率前公佈的最後一個主要經濟數據。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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加拿大豐業銀行Bank of Nova Scotia資本市場經濟部副總裁Derek Holt表示，就業數據「足以為央行下周加息開綠燈」，認為就業市場仍然保持良好態勢。

加拿大央行上月將隔夜利率上調至4.75%，為22年高位，原因是擔心通脹持續走高，並表示進一步的舉措將取決於最新的經濟數據。

過去一個月的數據顯示出一些經濟放緩的跡象，通脹率降溫至3.4%，而5月份就業報告不溫不火，當月的貿易逆差出人意料，但不足以降低市場對未來經濟增長的預期。

接受路透社調查的絕大多數經濟學家也預計該行將再次加息四分之一個百分點，然後一直維持到2024年。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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記者：張瑋婷

 

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