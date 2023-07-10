【螞蟻完成整改】大行點睇螞蟻集團罰款？　料螞蟻騰訊申請金控牌照可加快、內地科技監管步向正常

▲ 大行如何睇螞蟻集團罰款? 料內地科技行業監管步向正常、螞蟻騰訊申請金控牌照可加快

螞蟻集團整改大致完成，金融管理部門上周五（7日）宣布對螞蟻集團罰款合共71.23億元人民幣，投資界認為，這意味中央或對科技板塊政策步向正常，預期螞蟻集團以及騰訊 （00700） 的金融控股集團牌照申請將會加快。同時，螞蟻IPO或在未來12至18個月發生，料將成為阿里巴巴 （09988） 股價的重要催化劑。

高盛：螞蟻罰款對阿里的財務影響細 後市盯金融控股公司重組

除了螞蟻集團，騰訊旗下財付通遭罰29.9億元人民幣，高盛指，中國監管機構的聲明與該行對於科技板塊政策步向正常的預期一致。

阿里巴巴持有螞蟻集團約33%股權，高盛相信，約71億人民幣罰款對阿里巴巴的財務影響較螞蟻集團細。至於騰訊，相信約30億元人民幣的罰款對集團按GAAP計的淨利潤影響可控，並預期不會對non-GAAP計淨利潤造成影響。據高盛估值模型推算，騰訊金融科技業務的估值約為1090億美元，佔騰訊市值約20%。

高盛指，螞蟻集團的罰款將於今年第三季完成，但由於滯後確認問題，料罰款不會反映在阿里巴巴截至12月底的季績上。該行認為接下來要關注螞蟻集團有沒有任何正式完成金融控股公司重組的消息。

高盛對騰訊及阿里巴巴維持「買入」評級，給予阿里巴巴港股目標價為128元，美股為132美元，騰訊目標價為443美元。

富瑞：對螞蟻估值為1000億美元 騰訊的金融科技估值800億美元

富瑞認為，罰款有助移除科技行業的懸念，以及釋放阿里巴巴及騰訊的估值，其他金融科技公司也會受惠。富瑞估算，螞蟻集團的估值可達1000億美元，處於估值區間的高端，而對騰訊的金融科技板塊估值約為 800億美元。

摩通：螞蟻IPO或成阿里股價催化劑

摩根大通也認為，今次監管行動告一段落對整個內地互聯網行業都有利好作用。摩通認為，罰款塵埃落定預視內地科技行業監管環境常態化開始，國家金融監督管理總局亦表示目前平台經濟體金融業務中的突出問題，大部分已通過整改得到解決，金融監管部門的工作重點已轉向常態化監管，因此預計螞蟻和騰訊的金融控股集團牌照申請將會加快。

摩通指，阿里巴巴目前的股價並未計及螞蟻集團的價值，鑑於預期螞蟻集團IPO或在未來12至18個月發生，料將成為阿里巴巴股價的重要催化劑。

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編輯：袁諾曦