【HSBC滙豐】滙豐One：18至25歲投資回報最高5%客戶　今年首季投資利潤中位數係......

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐One推出3周年，今年續推出年度市場推廣活動及新客戶優惠，包括將「滙豐Trade25」的合資格年齡延伸至26至35歲客戶，加入後可享一世免佣及免平台服務費交易港股、美股和中國A股。

新客可在HSBC HK APP開立滙豐One戶口。即日起至9月17日，全新客戶以手機開戶，可獲200元現金獎賞（現有客戶可獲100元現金獎賞），可獲免費10萬元癌症保障及享達3.75厘港元儲蓄存款年利率。另外，成功投保指定人壽保險計劃可獲達500元的獎賞錢。

滙豐指，截至今年5月，每10位年屆18至34歲的香港千禧世代，就有6位為滙豐的客戶。在投資回報方面，縱觀滙豐One 18至25歲投資回報最高的5%客戶，他們在今年首季的投資利潤中位數達28,000元，為他們平均月薪的1.4倍。而他們戶口內儲蓄與投資的分配比例為1：1.65，相比投資回報最差的5%客戶比例僅為1：1。

滙豐最近伙拍ERROR成員何啟華（阿Dee）聯同「阿Dee 2.0」梁浩朗首度合作拍攝廣告，展示滙豐低門檻而高性價比的理財投資體驗。「Reth!nk投資」系列的宣傳於7月起推出。

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編輯：胡學能