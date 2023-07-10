追蹤馬斯克私人飛機大學生「復活」 轉戰Threads

來自佛羅里達州的大學生斯威尼（Jack Sweeney）此前一直在社交平台Twitter上，追蹤電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）私人飛機，但去年已被禁。斯威尼已在新社交平台Threads開設帳戶繼續追蹤，更追蹤Threads母企Meta總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）私人飛機，詢問對方自己可否留下。

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斯威尼Twitter追蹤馬斯克私人飛機的帳戶ElonJet去年12月已被暫停，他日前表示已在Threads開戶繼續追蹤。斯威尼在帖文中表示，已在Threads開設ElonJet（ElonJet has arrived to Threads）。帖文已獲逾7,700個讚好及逾200個回覆。

▲ Threads上的ElonJet帳戶

斯威尼更開設帳戶追蹤朱克伯格私人飛機，他在帖文中標記對方，幽默地詢問自己可否留下。外界分析指，斯威尼的帖文旨在諷刺馬斯克。

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馬斯克去年收購Twitter後，雖然一度承諾不會暫停斯威尼的帳戶，但最終施加條款，禁止用戶未經他人同意分享當前位置，封鎖相關帳戶。馬斯克當時指，所有人肉搜索任何人實時信息的帳戶都會被暫停，並稱要對斯威尼採取法律行動。

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責任編輯：李俊儀