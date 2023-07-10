【儲蓄奇聞】日本男45歲儲夠700萬退休 20多年「一飯一菜」維生

很多人窮一生的精力去儲蓄，希望可以提早退休。日本有位儲蓄達人，用他「最大限度削減生活成本，實現每月0元生活」的方式，讓自己儲得700萬元，並宣佈可以在45歲之齡實現財務自由，提早退休。

這名45歲的日本男子在社交媒體上分享了一張只有玉子燒、白飯和一顆梅乾的照片，引起了日本網民的震驚。他透露自己每天只吃一餐「一飯一菜」，而且多數會使用免費優惠券換取食材，又或只吃醬油飯或可樂朱古力等。這樣的生活方式不是一天兩天或一年兩年，而是持續了20多年。



這位男子在大學畢業後已開始儲蓄，以儲存1億日元為目標。他住在一間舊公寓，將租金支出減至最低，20多年來一直過著儉樸的生活。即使家裡有微波爐、洗衣機和冰箱等家電產品，但都是使用最低價格的產品。其實除了「最原始的方法」，平日他亦有低風險投資、股票被動收益等，不過大部分都是單純儲蓄，而且現金都放在家中。

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這種極端的儲蓄方式對於香港人而言實在太困難，但香港人要成功儲蓄也不是沒有方法的。而且良好的儲蓄習慣可以幫助我們在未來更好地應對突發事件，實現自己的目標和夢想。以下是幾個良好的儲蓄習慣：

編製預算表：制定一份明確的預算表有助於了解自己的收入和支出情況，並確定每月可儲蓄的金額。

自動轉賬：設置自動轉賬，將儲蓄金額從收入中自動轉入儲蓄帳戶，降低誘惑性消費的風險。

消費控制：切勿過度消費，儘可能減少浪費和不必要的花費，如吃外食、購買奢侈品等。

尋找投資方式：尋找適合自己的投資方式，例如定期存款、基金、股票等，可以讓儲蓄增值。

購買保險：購買保險有助於應對突發事件，降低風險和財務壓力。

穩定工作：保持工作穩定和增加收入，有助於提高儲蓄能力，並為未來的投資和目標儲備資金。

留意優惠活動：關注優惠活動，如折扣券、特價商品等，可減少購物支出。

學會儉約：學會儉約，如選擇公共交通工具、不浪費食物、使用二手物品等，節省開支，增加儲蓄金額。

可以先從這些基本做起，再一步步達成個人的儲蓄目標。

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