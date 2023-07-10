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洛杉磯恢復零保釋金政策 饒舌歌手50 Cent慨嘆「玩完」

環球社會熱點 16:44 2023/07/10

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美國加州洛杉磯法官今年5月裁定，當局要求被捕者繳納現金保釋的做法，侵犯被捕者的憲法權利，代表當地恢復零保釋金政策。饒舌歌手50 Cent於社交媒體發文反對恢復零保釋金，慨嘆此舉會導致洛杉磯「玩完」（finished）。

英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現 【下一頁】

洛杉磯縣在新冠疫情肆虐期間取消現金保釋，以紓緩監獄過度擠迫的情況。但自政策實施以來，當地犯罪率持續飆升。

美媒引述數據指，去年當地市中心地區的暴力犯罪率較2019年同期增加25%。部分社區的暴力犯罪率甚至急增超過一倍。

零保釋金政策已於去年7月到期，但6名被捕者早前起訴洛杉磯縣政府，指現金保釋制度有利於富人，他們因無力支付保釋金而失去工作、住所或孩子監護權。 

洛杉磯縣高等法院法官數周前裁定現金保釋制度違憲，並恢復這項政策。

英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅 【下一頁】

50 Cent（真名：Curtis Jackson）上周於社交媒體Instagram發文評論事件，直言洛杉磯已經「玩完」，指當地的情況十分糟糕。

外媒《Deadline》就其立場作報道，並指50 Cent過往也曾犯法。50 Cent周日（9日）發文回應事件，質問《Deadline》為何寫他犯法，又自認是重生的基督徒。

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責任編輯：鄭錦玲

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