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【公屋裝修】難忍30年殘舊公屋 獨居戶主豪花56萬大翻新！ 打造獨特單車風格單位

理財智慧 17:00 2023/07/10

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今期《精明裝修》要介紹的單位不是私樓，而是一間居住逾30年的公屋，業主為一名80後，單位位於大埔太和村，面積有450平方呎。由於現居的地方太殘舊，戶主決定大裝修，故此豪花56萬元「全爆」，裝修成具獨特風格的單位。全屋以簡約為主，再配搭戶主鍾情的自然木紋，客廳當眼位置更放置業主最愛的單車。

即使住在公屋，只要有想法亦可以設計有個人特色的單位，戶主對裝修有兩大要求，首先是希望在當眼位置放置單車展示。San Marino Interior Design設計師Boris於是在客廳電視櫃位置預留空間展示單車，在觀看電視的同時亦看到單車，單車與電視櫃的配襯下就像藝術品般，在電視櫃的上方放置頭盔等單車周邊物品，天花板再加設射燈令單車更突出。

另外，為了滿足戶主對空間感的追求，Boris將原來的廚房改建成開放式，令整體空間感提升，加上戶主獨居的緣故，Boris在原牆身的位置設置一個中島，可以提供更多的工作空間及使用空間予業主，整間屋沒有一張食飯枱，在中島的位置可以當作吧枱，再配上兩張高椅子，偶爾有客人上來亦可一起吃飯飲酒。

裝修前 :  

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裝修後 :

    點擊圖片放大
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單位主要以灰藍色、長身的白色和深木色為主調，裝修師傅在廚房和廁所的地方使用了防火膠板，而客廳和主人房則使用天然木紋。在設計方面，以圓角及孤型的設計，令整體更自然柔和。例如，在電視櫃中間位置，使用孤形的設計，而主人房及客廳衣櫃位置亦都採用圓角設計，令整個單位的設計更連貫。今次單位由於業主不希望公開房間，故只刊出客廳設計。

設計師表示，在設計時遇上最大難題是配搭木紋的處理。因為木紋紋理比較深，裝修師傅曾嘗試很多不同配搭方式，最終才選擇現時的設計。整個裝修的費用為56萬元，包括清拆舊裝修、「全爆」、水電、木工、水泥工、鋪磚及家具等。

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撰文 : 陳玉蓮

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