嘉湖山莊三房月租僅8000元　呎租僅約12.6元

雖然踏入租賃旺季，但天水圍嘉湖山莊近期錄得一宗低價租務成交，一伙低層三房套單位，以月租約8,000元租出（不包管理費等雜費），實用呎租僅約12.6元。

祥益地產謝利官說，天水圍嘉湖山莊一期（樂湖居）3座低層B室，實用面積633平方呎，三房連套廁間隔，日前獲區內客以8,000元（不包管理費等雜費）承租，實用呎租約12.6元。謝利官透露，租客鍾情屋苑鄰近家人居所，方便照應，而且周邊配套不俗，加上業主有議價空間，最終有感租金相宜，所以決定租用上址。

代理續稱，如以現時同類型單位的銀行估價約556萬元計算，該單位的租金回報率為1.7厘。

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