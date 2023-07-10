【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 早鳥優惠期間購票享9折優惠

暑假將至，相信每個家庭都開始計劃出國旅遊，迎接久違3年的暑假海外旅行，帶小朋友出國放放電！不過要出國真心太累了，不想出國又想感受外國的氣息? 今個暑假可以選擇在將軍澳東港城預覽多個新加坡必遊景點，感受新加坡。



由2023年7月13日至9月3日全球首個最大型一體式逾5,000呎充氣彈床城堡，圍繞新加坡著名景點為主軸的巨型彈跳城堡長達25米、高逾5.5米、總面積達5,000尺，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種由多個充氣遊戲組成的「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」主題活動！



門票將於6月30日開始於Klook正式預售，於6月30日至7月12日期間購票更可享9折早鳥優惠。東港城更為The Point 會員帶來專屬禮遇，7月6日及7月13日 起，憑1,000積分換領預留證，並即日消費滿指定金額即可換領「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」平日/假日親子套票一套，憑票可予1名成人及1名小童參加「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」一節（每節50分鐘）。

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