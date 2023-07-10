▲ 【大行看法】大摩大淡友：美股次季業績勝預期亦難提振標指 高盛：關注通脹回落下、企業維持利潤率能力

美股業績期來臨，華爾街著名淡友、摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson認為，今輪企業利潤勝預期不足以再提振標指上漲。大摩指出，鑑於股票估值上升、利率詞及流動性減少，企業盈利預測將比平常更重要。

Wilson指出，本週步入第二季度財報業績期，「好過預期」或已不再足夠，預計分析師們或進一步下調下半年盈利預測，「股市關鍵將來自公司季度指引，而不是業績本身」。

另外，根據彭博數據，分析師平均預計企業第二季度純利將按年下降近9%，是自 2020 年以來的最大按年降幅。

高盛：每股純利負面修正似乎已觸底

高盛策略師則預計，美國企業次季業績將達到或超過市場預期下限，2023年及2024年每股純利負面修正似乎已觸底，情緒有所改善。

高盛對於2023年每股純利預期仍高於市場平均預期，但市場平均料2024年每股收益增長11%，而高盛預期則為5%。高盛認為，次季關注重點包括企業在通脹回落時維持利潤率能力，銀行壓力對信貸及貸款的影響，人工智能潛在應用，以及美國消費者的狀況。

報告指，市場普遍預計利潤率會在次季觸底，並推動未來每股純利正增長，另一關注點是通脹與銷售及利潤之間的相互作用，如果價格通脹超過投入成本通脹，企業可以擴大利潤。

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編輯：李哲毅