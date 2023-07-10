【ESG】中資行谷ESG基金 零認購費優惠+轉入基金獎1.2萬元現金

▲ 特選客戶網上買ESG基金獲豁免認購費

踏入下半年，中資行為促進綠色金融，合資格特選客戶藉網上買ESG（環境、社會及管冶）基金可享零認購費優惠，轉入基金最高有機獲1.2萬元現金獎賞。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡回應本報查詢指，該行一直積極參與綠色金融發展。截至今年中，共代銷24隻ESG基金，較去年同期增加6隻。客戶可於該行旗艦流動銀行平台「inMotion動感銀行」，旗下「ESG基金排行榜」直接查閱所有ESG基金表現、派息等資料及進行比較，冀為客戶提供便捷及多元化ESG選擇。

產品種類方面，梁淑怡透露，除了傳統環球債券、股票及股債混合型基金外，亦有主題類包括能源、農業、交通及營養科學等。現時客戶較偏好投資環球股票及股債混合型的ESG基金，據晨星資料所示，相關基金年初至今的回報普遍有5%以上。截至今年中，該行的ESG債券及ESG基金的資產值較去年底增長超過30%。此外，去年亦參與零售綠色債券分銷。

談及優惠，梁淑怡透露，目前經「inMotion 動感銀行」認購基金，最低單次認購金額為800港元（或等值）。由即日起至今年9月30日，特選客戶透過網上渠道（包括「inMotion動感銀行」及網上銀行）認購基金可享0%認購費優惠，轉入基金更可享高達1.2萬元現金獎賞。

論及下半年環球投資市場形勢，梁淑怡認為，美國通脹出現持續回落的趨勢，聯儲局於今年開始減慢加息步伐，市場預期美國息口將逐步見頂；可是，目前通脹水平仍然與儲局目標有一段距離，預期局方將維持高息政策一段時間，以防止通脹重燃。因此在息口前景未完全明朗化時，投資市場有機會較波動，而表現相對穩定的ESG基金確實受到部分投資者青睞。

部分ESG債券基金 每月派息

梁淑怡補充，在涉足ESG基金時，投資者首先應根據自己的風險偏好去選擇投資策略，在高通脹環境下，穩定收益有助對抗通脹帶來的負面影響。由於預期美國息口見頂，美國長債息進一步上升的空間亦將會受限，在此情況下，市場對債券的前景看法偏向正面，而ESG債券基金就可以滿足有收息要求的客戶，部分基金可以為客戶提供到約5厘年息的每月派息。

如屬於中度風險取態的投資者，就可以考慮投資ESG股債混合型基金，一方面可以分散投資風險，在收息的同時，股票部分亦有機會提升潛在的增長回報，能達至穩中求勝。

此外，關於全方位促進綠色金融，梁淑怡說，信銀國際積極跟進可持續發展工作，去年成立ESG督導委員會，並在發展戰略中加入ESG戰略目標，從環境、社會、企業管治方面，制定全行ESG工作計劃，穩步推動ESG進程，從推動客戶低碳轉型、培育綠色金融、創建美好互益社會、以及實現高效透明管理等多方面，踐行可持續發展道路，履行企業社會責任。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪