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【內銀股】高盛內銀研報餘波　招行發澄清批高盛誤導投資者、存計算邏輯錯誤

股市 16:04 2023/07/10

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高盛內銀研報餘波　招行發澄清批高盛誤導投資者、存計算邏輯錯誤

高盛月初發表報告下調部分大型內銀股評級，引起市場熱議。雖然高盛急澄清沒有渲染悲觀情緒，但風波仍未平息，繼日前遭內地官媒批評，招商銀行 （03968） 投資者關係部亦發布《關於高盛報告涉及CMB有關問題的澄清》，斥高盛對招行的表述存在計算邏輯錯誤，對投資者產生了誤導。

據內媒引述招行投資者關係部的澄清指，從招行收到的投資者問詢和反饋來看，高盛的判斷對部分投資者產生了一定的誤導，並引發投資者對招行資產質量的擔憂，該行有必要對相關情況進行澄清。

該份澄清文件中直指高盛研報關於招行的表述存在計算邏輯錯誤、地方政府融資平台債務數據錯誤等問題。以地方債為例，高盛推測招行對政府平台融資約1萬億元（人民幣，下同）。截止到2022年末，招行表內貸款只有1325.64億，僅佔招行全部貸款的2.32%。平台債券投資規模很小。

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港股 招商銀行（03968）
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