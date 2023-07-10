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【虛擬銀行】Mox客戶稱帳戶無故被凍結　大批人湧至社交平台專頁投訴

理財智慧 17:05 2023/07/10

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虛擬銀行Mox Bank近日被指無故封鎖客戶帳號，但該行未有詳細解釋原因，只道是保安理由，引不不少用戶不滿，更湧至Mox社交平台投訴，亦有人揚言要向金管局投訴。

有不少用戶在Mox Bank Facebook專頁留言，表示銀行戶口遭凍結，資金無法調動，「好慘呀，我上個禮拜被凍結完，前幾日解鎖咗。但係完全冇解釋點解凍結咗今日轉咗數入去諗住找卡數，點知登入個app又凍結多一次，唔知點找卡數聽日到期添。啱啱打電話去客服，點知等咗半個鐘頭都冇人聽」。亦有用戶稱，帳戶遭凍結多日，但一直未獲解封，即使致電熱綫查問，亦沒有提供解決方法。

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也有人被封鎖後，不久即收到電郵通知帳號遭終止，「你好快收到email話終止你account，跟住你點問佢都唔會解釋到比你聽個原因，佢話係公司考慮」。

為推動金融科技發展，金管局自2018年以來已發出8個虛擬銀行牌照。Mox是由渣打銀行、電訊盈科、香港電訊，以及Trip.com於2020年9月合資成立的虛擬銀行，因虛擬銀行不設任何實體分行，故銀行客戶服務只能於網上辦理。

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撰文 : 陳楚琨

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