沙特國家銀行曾望增持瑞士信貸股份近三倍 被瑞士監管機構FINMA阻止

瑞士報紙《觀察報》周日（9日）報導，沙特國家銀行曾希望在3月底瑞士信貸頻臨倒閉之前希望增持股份由9.88%到40%左右，但被瑞士監管機構FINMA阻止了。因為外國投資者必須先經過瑞士金融管理局批准才能在瑞士主要的銀行中獲得超過10%的股份。

建銀國際對啤酒股評級及目標價

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《觀察報》報導說，不清楚為什麼FINMA反對這一舉動，因為沙特國民銀行已經是瑞士信貸的最大股東，它將向該銀行注入50億美元，但沒有說明消息來源。瑞士信貸拒絕發表評論。 FINMA和沙特國民銀行（1180）沒有立即發表評論。

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記者：張瑋婷