【港元定存】港元1年定存息最高4.3厘 跑贏銀債4厘包底息

▲ 隔夜息跌穿5厘，中小行減港元定存息一

焦點港銀1年港元定存息率比較

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其他港銀1年港元定存息率比較

港銀 年息（厘） 起存額（元） 備註 招商永隆 3.90 50萬 7月5日減0.1厘，指定理財戶及新資金，指定電子渠道開立 信銀國際 3.75 1萬 6月28日加0.05厘，CITICdiamond理財戶（每日平均結存總值400萬元），新資金，指定手機程式開立 花旗 3.73 不設最低存款 7月5日加0.06厘，手機或網上銀行開立 集友 3.70 100萬 7月6日加0.15厘，個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立 工銀亞洲 3.70 300萬 5月29日加0.15厘，指定理財戶，網上或手機銀行開立 匯立* 3.60 10 6月28日減0.2厘，上限100萬元，虛擬銀行 建行亞洲 3.60 500萬 6月2日加0.1厘，新資金 創興 3.55 50萬 6月5日加1.1厘，網上或流動理財開立的雲利率，上限5000萬元 Mox* 3.50 1 5月31日加0.2厘，虛擬銀行 交銀香港 3.50 2萬 4月28日加0.05厘，指定電子渠道開立 平安壹賬通* 3.40 100 5月11日加0.1厘，PAOB客戶的新舊資金，虛擬銀行 中銀香港 3.40 1萬 4月1日減0.1厘，個人客戶以合資格新資金結餘，手機或網上銀行開立 渣打 3.40 1萬 4月18日減0.2厘，新資金，網上或SC Mobile開立 livi bank* 3.40 20萬 新舊客戶以新資金，上限1000萬元，快閃優惠，虛擬銀行 上商 3.38 1000 6月20日減0.2厘，網上或流動銀行優惠，先到先得 天星* 3.10 1000 2月15日減0.4厘，虛擬銀行 恒生 3.10 1萬 2月27日減0.1厘，透過個人e-Banking、Mobile App、電話理財或分行等各渠道，合資格新資金結餘 眾安* 3.01 1 5月17日減0.3厘，虛擬銀行 富融* 3.00 1 2月4日減0.3厘，虛擬銀行 大新 3.00 100萬 6月30日減0.1厘，指定理財戶及新資金 *虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至7月10日

7月踏入第2周，今天（7月10日）1間港銀調整港元定期存款息，包括大眾銀行全面降低1個月或以上年息0.1厘，最高的新息率是3個月、半年及1年期齊報4.1厘。

回顧上周共8行加息，就如騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），加入4厘息俱樂部，提高半年定存年息0.3厘至突破4厘。

另方面，如經紀行欲成為銀債的分銷商，須於上周五（7日）向金管局報名提交承諾書，輝立、致富證券及上商皆指有興趣參與。

俗稱「長者iBond」的銀債，今年的發行額加碼至500億元，輝立證券企業融資經理陳英傑、致富證券董事暨證券業務部主管郭家安，以及上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉不約而同指，因現時港元定存息較銀債4厘息高，銀債保證年回報若逾4厘或以上，會更加受歡迎；陳英傑不諱言，倘銀債只維持4厘，未必吸引。

定存息雖高 專家仍籲長者為銀債留銀彈

由於市場憧憬銀債今年的保底息不只4厘，專家提醒長者兩大注意，分別為：（1）為銀債保留彈藥：盡管現時1年定存息較銀債保底息4厘高，最高息是由大眾財務提供的4.3厘，但業界仍建議避險族瞓身抽銀債，首先入場費僅1萬元，遠較「財仔」的門檻50萬元低；再者，「長者iBond」鎖定年回報3年，反觀，如花旗等大行料明年聯儲局開始減息，市料港銀在美國進入減息周期跟減，未來兩年定存息難再高企。何況，市傳銀債今年或加保底息，故此手頭欠鬆動的好息之徒，宜保留銀彈認購銀債，例如只把一半注碼敍造定存。

（2）做定存宜短不宜長：閒資不多的銀髮族，較適合開立較短期定存，如1個月或以下短存，因市傳銀債或在8月底到9月中上旬開賣，當定存到期便調資買銀債。

惟須注意，在今年CPI最樂觀只料升2.9%之下，銀債浮息回報唯恐難超越4厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第3季本港通脹升2.5%、第4季升2.9%；今年全年升 2.9%，明年再錄得2.3%漲幅。

東亞 （00023） 首席經濟師蔡永雄早前預期， 隨着經濟復甦勢頭延續，通脹壓力料溫和上升，今年通脹約為2.7%；大華銀行料升2.6%。

而季度來看，香港大學香港經濟及商業策略研究所料第2季CPI升2%、第3季升1.8%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪