▲ 【虛擬保險｜專訪】OneDegree：寵物險保費收入超預期 冀明年底達收支平衡

3年前獲發虛擬保險牌照，最初憑寵物保險突圍而出，虛擬險企OneDegree副行政總裁周美華接受本報專訪時透露，公司去年全綫保險產品已錄承保盈利，而今年上半年保費收入更較去年同期增6成，冀在2024年底達成收支平衡目標。

OneDegree一直主攻年輕人市場，周美華指出，愈來愈多年輕人享受獨居獨處，部分人迴避甚至是抗拒社交，傳統保險的銷售模式或令其感到不適，而虛擬保險平台投保，可以令他們體會到零銷售壓力及隨時隨地投保的好處。同時，疫情3年改變一般人的生活習慣，更多人透過網上平台解決日常所需，包括購買保險產品。

寵物險收入超預期 擴火險業務

周美華指出，佔公司營收近8成的寵物保險，在基數高、廣告投入減少的情況下，上半年保費收入仍按年增57%，超公司預期。

「（寵物保險）是公司成立之初推出的首個產品，原先以為寵物市場已接近飽和，年初更估算增速會大幅放緩，但升幅仍保持凌厲」。

OneDegree正加強火險業務，周美華指，上半年火險保費收入按年上升近9成，而目前不少市民對火險細節認知度不足，部分市民往往是向銀行申請按揭時向其接購入火險，未有留意保費遠高於該公司保費，日後會繼續向公眾普及知識。

除了現有的危疾產品之外，周美華透露公司正積極研究進軍醫療保險，認為隨着虛擬保險的認受性日漸提升，有更多市民樂意購買收費更低廉但保障全面的醫療保險，直言市場需求龐大。

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記者：伍鍵文