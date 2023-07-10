【消費券2023】惠康現金券買$1,000送$50　萬寧購物滿指定金額享即減優惠

2023電子消費券第二期將於7月16日派發，DFI零售集團（牛奶公司）為迎接新一輪消費券來臨，旗下品牌惠康、萬寧及7-Eleven繼續推出各項優惠。

由2023年7月16日至18日，於惠康、Market Place、3hreesixty或Oliver's The Delicatessen購買現金券，即享額外獎賞。顧客凡買1,000元購物現金券，即送一張50元購物現金券，贈送的50元現金券有效期至2023年8月20日，並不設最低消費要求。

每人限購1萬元現金券，可使用任何支付工具購買。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完即止。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

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另外，於萬寧使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay在指定日子購物，可享高達538元即時扣減優惠。詳情見下表：

客戶購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得扣減優惠。

不過要留意，優惠券只限使用一次，優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒配方奶粉、短期推廣／專櫃、會員積分及印花活動之換購品、繳付膠袋徵費、易辦事Easy Cash提款及八達通增值服務，以及不能於yuu折扣日、 恒生enJoy卡94折優惠日、開心星期三優惠日或其他優惠日及時段時使用。

此外，由2023年7月16日至9月12日，於全港7-Eleven分店購買300元現金券（一套10張30元現金券），即額外送多一張30元現金券。可使用任何支付工具購買；贈送的現金券不設任何消費限額。不過以上優惠只適用於香港店鋪，而所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。

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