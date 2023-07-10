恒生銀行90周年慶祝活動推出「同『恒』同趣無限FUN」展覽，讓你在炎炎夏日中感受全港獨一無二的限量版手機殼藝術裝置。展覽由即日起至7月17日在灣仔利東街舉行，全城最in的打卡聖地，讓你一邊盡情拍照，一邊享受夏日的樂趣！

▲ 展覽場地更設有不同創意活動，包括即場印製專屬環保袋或環保杯套，以及體驗人像速繪（只限周末），讓你感受無限創意和活力，共享快樂時光！

6位超人氣本地插畫家，包括Messy Desk、Missquai、崔氏兄弟@奶茶通俗學、Janettchan、Sleepinthewaves和Bo Law，糅合香港元素和恒生風格，為恒生量身訂做33款極具特色手機殼，充滿創意和靈感。不同風格的插畫家將他們的想像力和創意融合，貫徹「不斷創新，延續未來」的品牌價值，展現「恒變生無限」的品牌理念，成就無限可能。

▲ 6位超人氣本地插畫家，包括Messy Desk、Missquai、崔氏兄弟@奶茶通俗學、Janettchan、Sleepinthewaves和Bo Law，糅合香港元素和恒生風格，為恒生量身訂做33款極具特色手機殼，充滿創意和靈感。

同場加映:

限量版手機殼慈善義賣，恒生銀行將全數捐贈「香港公益金」及「聖雅各福群會」，為社區出一份力。此外，展覽場地更設有不同創意活動，包括即場印製專屬環保袋或環保杯套，以及體驗人像速繪（只限周末），讓你感受無限創意和活力，共享快樂時光！

▲ 恒生銀行90周年慶祝活動「同『恒』同趣無限FUN」展覽

快約上三五好友，一同前往灣仔利東街，盡情享受這個夏日好去處！在Instagram上載打卡相片更可加上#hangseng90th。

▲ 夏日熱浪好去處， 巨型手機殼藝術裝置，集打卡做善事於一身。

(特約)