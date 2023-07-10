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【恒生指數】恒指公司推恒生港股通中國央企ESG領先指數　每隻成份股比重上限8%

股市 15:48 2023/07/10

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【恒生指數】恒指公司推恒生港股通中國央企ESG領先指數　每隻成份股比重上限8%

恒指公司推出「恒生港股通中國央企ESG領先指數」，以滿足對可持續投資策略有興趣的投資者之需求。指數採用流通市值加權，每隻成份股比重上限為8%，比重最高的首5位是潤地 （01109） 、中芯 （00981） 、潤啤 （00291） 、中移動 （00941） 及國壽 （02628） ，分別佔8.5%、8.3%、8.1%、8.1%及8%。

該指數旨在反映，可通過港股通買賣且第一大股東為央企的香港上市公司中，ESG表現最好的40間公司之整體表現。指數候選公司需至少上市一個月，以及符合投資類指數的換手率測試。此外，屬於嚴重ESG風險的證券將會被剔除。

恒指公司指出，新指數將豐富恒生指數公司旗下ESG系列指數至21隻，覆蓋廣泛的ESG投資策略，如ESG整合、减碳策略、同類最佳及綠色經濟主題投資。

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記者：伍鍵文

中國人壽（02628） 中國移動（00941） H股 A股 ESG 華潤啤酒（00291） 中芯國際（00981） 華潤置地（01109） 港股 香港上市公司
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