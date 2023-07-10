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【大行點睇】螞蟻陰霾掃除 阿里股價彈升 一文看清大行最新睇法

股樓投資 16:44 2023/07/10

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阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團被人行等機構罰款71.23億元人民幣後，意味對集團的整改處罰告一段落，在掃除了這個不明確因素後，阿里巴巴股價今日（10日）顯著彈升，收報87元，升3.2%，成交額59.1億元。

多家券商對阿里的前景亦表示看好，摩根大通報告指出，人行對螞蟻作罰款處分後，認為今次監管行動告一段落，不僅對阿里巴巴有利，對整個互聯網行業都有利好作用，預期內地科技行業監管環境常態化，目前平台經濟體金融業務中的突出問題，大部份已通過整改得到解決。該行料螞蟻IPO或會於未來12至18個月內進行，料將成為阿里巴巴股價的催化劑，維持「增持」評級，目標價140元。

券商對阿里巴巴最新評級及目標價

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花旗發表報告指，雖然目前中國的消費者信心整體復甦步伐仍然緩慢，但由於政策比較寬鬆，加上年中「618購物節」促銷活動表現較預期好，預計淘寶及天貓截至6月底止首財季GMV增長將超出預期，預測增幅達到7.3%。該行維持阿里「買入」評級，目標價由140元上調至145元。

麥格理報告指出，阿里巴巴最差的情況已經過去，目前在提高主要業務的用戶體驗和服務質量方面取得良好進展，繼續看好其盈利能力。該行予阿里巴巴「跑贏大市」評級，目標價上調3%至151.4元。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

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延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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記者：李兆明

 

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