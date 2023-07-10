【ESG】企業未來10年發展戰略　料受氣候變化影響

環境、社會及管治（ESG）在疫情前已開始受消費者及企業關注，疫情爆發後出現新常態，ESG的關注度爆升。國際可持續準則理事會（ISSB）最近發布首批可持續披露標準及香港聯交所未來的相關新要求，對企業未來營運發展有一定影響。



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澳洲會計師公會大中華區分會副會長暨環境、社會及管治委員會主席張立君表示，不少企業最近已預早做準備，相信有能力應付。



澳洲會計師公會早前發表的「2022年亞太區ESG調查」，結果顯示，71%的所有亞太市場受訪者和69%的香港受訪者表示，其所在企業在過去12個月，已採取ESG相關行動，如可持續發展/ESG報告、

與ESG相關的企業內部政策。

▲ 澳洲會計師公會大中華區分會副會長暨環境、社會及管治委員會主席張立君表示，企業投資ESG需成本，卻可帶來更多商機。（梁巧恩攝）

天氣愈來愈熱 勞工處推新休息指引

談及ESG相關風險時，最多受訪者預計與氣候變化有關的ESG風險，會持續未來10年。85%亞太區受訪者、84%香港受訪者表示為「極端天氣事件頻發」，另外是行業和職業受氣候變化影響導致喪失生計（79%亞太區，76%香港）。57%亞太地區市場受訪者及51%的香港受訪者稱，氣候變化或會顯著影響企業未來10年的戰略決策。



張立君舉例，如溫度上升或會引發更多打風、水浸，企業要投放更多資源應對，因而影響日常運作的機率也上升。例如最新勞工處推行《預防工作時中暑指引》，並推出分3個級別的工作暑熱警告，協助僱主為在酷熱天氣下或高溫環境中工作的僱員（例如建造業、清潔、保安等）制定休息時間等防控措施，避免僱員因過勞或過熱環境引致中暑。



調查發現，41%的香港受訪者及46%的亞太區市場受訪者認為，監管是企業實踐ESG的主要驅動因素。事實上，6月26日國際可持續準則理事會（ISSB）發布首批可持續披露標準-IFRSS1（一般要求）與S2（與氣候相關的披露要求）。



涉及要求企業：1.制定過渡計劃，涉及做好準備就企業業務模式和戰略進行調整、配置資源以應對氣候相關的風險、設定溫室氣體排放目標；2.加強氣候信息披露，如運用氣候相關情景分析、評估氣候相關風險對當前和未來財務狀況的影響；3.擴大溫室氣體排放披露範圍至「範圍3」，即涉及上下游的供應商及投資機構。對全球企業及全球資本市場可持續性披露有重要影響。而聯交所在今年4月亦刊出有關優化環境、社會及管治框架下的氣候信息披露諮詢文件，諮詢至7月14日。



港45%受訪者：成本是推行ESG 首要障礙

張立君坦言，運用氣候相關情景分析及擴大溫室氣體排放披露範圍至「範圍3」，企業需較專門的分折技能去處理。他指前者可根據一些國際上的相關標準來作評估，並預估若不達標可能造成的財政影響。後者可因應企業的所在行業，去界定「範圍3」內的主要相關機構，再向其索取溫室氣體排放資料，如製造業的主要「範圍3」機構為供應商；如金融服務公司的主要「範圍3」機構，可能是其投資的企業。他強調，ISSB未來將有更多行動：「建議企業繼續留意相關發展，及早做好準備。」



調查發現，45%香港受訪者認為，推行ESG的主要障礙來自成本（見表），惟張立君指出，企業投資ESG反而有助開拓更多商機。

記者：梁巧恩



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