  • 32°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本貿易赤字縮小至1.2萬億日元 5月份經常賬戶盈餘按年增一倍多

環球政經 14:22 2023/07/10

分享：

分享：

日本財政部周一（10日）的數據顯示，由於日本的貿易赤字縮小，海外投資的收入收益擴大，日本5月份的經常賬戶盈餘同比增加了一倍多，這是連續第四個月的盈餘。

5月份經常賬戶盈餘達到1.86萬億日元（130.8億美元），而去年同期為7730億日元，略低於路透調查中經濟學家預測的1.88萬億日元的盈餘中值。一位官員說，數據的細目顯示，貿易赤字從2022年5月的1.8萬億日元縮小到1.2萬億日元。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

主要收入盈餘達到3.6萬億日元，高於上年同期的3.1萬億日元，連續第四個月實現整體盈餘。

來自汽車等行業的海外業務關聯公司的股息支付和證券投資的利息支付幫助推動了收入的增長。

在過去的一年裡，經常賬戶數據凸顯了高能源成本和疲軟的日元給日本帶來痛苦，因為她嚴重依賴燃料和原材料的進口。近年來，日本作為出口大國的地位也在減弱，部分原因是企業已經將生產轉移到海外，使海外投資成為該國賺錢能力的支柱。

 

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
記者 財務自由 經濟 壓力 大行報告 香港經濟日報 日本 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
【監管條例】內地發布私募投資基金監管條例 鼓勵行業規範健康發展
【監管條例】內地發布私募投資基金監管條例 鼓勵行業規範健康發展
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
【全球經濟】耶倫：與中方會談有成效 重申美國不尋求與中國脫鈎
【全球經濟】耶倫：與中方會談有成效 重申美國不尋求與中國脫鈎
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款