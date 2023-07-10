日本貿易赤字縮小至1.2萬億日元 5月份經常賬戶盈餘按年增一倍多

日本財政部周一（10日）的數據顯示，由於日本的貿易赤字縮小，海外投資的收入收益擴大，日本5月份的經常賬戶盈餘同比增加了一倍多，這是連續第四個月的盈餘。

5月份經常賬戶盈餘達到1.86萬億日元（130.8億美元），而去年同期為7730億日元，略低於路透調查中經濟學家預測的1.88萬億日元的盈餘中值。一位官員說，數據的細目顯示，貿易赤字從2022年5月的1.8萬億日元縮小到1.2萬億日元。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

主要收入盈餘達到3.6萬億日元，高於上年同期的3.1萬億日元，連續第四個月實現整體盈餘。

來自汽車等行業的海外業務關聯公司的股息支付和證券投資的利息支付幫助推動了收入的增長。

在過去的一年裡，經常賬戶數據凸顯了高能源成本和疲軟的日元給日本帶來痛苦，因為她嚴重依賴燃料和原材料的進口。近年來，日本作為出口大國的地位也在減弱，部分原因是企業已經將生產轉移到海外，使海外投資成為該國賺錢能力的支柱。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷