【升學資助】內地升學資助即日起接受申請 適用193所指定內地院校

除了本地升學外，近年也有不少人選擇到內地升學，教育局宣布，2023至24學年內地大學升學資助計劃即日起接受香港學生申請，資助他們在指定內地院校修讀學士學位課程，9月8日截止。

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局方表示，資助計劃下的指定內地院校共193所，包括於2023至24學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的132所院校，預期計劃可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程、有不同經濟需要的香港學生。計劃不設名額上限，合資格學生可申領經入息審查資助或免入息審查資助。資助按年發放，年期為有關學生於指定內地院校就讀學士學位課程的正常修業期。

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學生須於9月8日或之前透過內地大學升學資助計劃網上申請平台遞交申請，或郵寄申請表格至教育局，預計明年第一季或之前獲通知申請結果。

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撰文：鄭日棱