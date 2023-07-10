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【內房危機】珠海萬達商管股權被凍結 總值50億人幣

股樓投資 15:46 2023/07/10

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內地天眼查App顯示，內地前首富王健林旗下萬達集團系內公司珠海萬達商業管理集團股份有限公司，近日新增股權凍結信息，被執行人為大連萬達商業管理集團股份有限公司，凍結股權數額約為50.72億元人民幣，凍結期限自2023年7月4日至2026年7月3日，執行法院為廣東省湛江市中級人民法院。珠海萬達商業管理集團股份有限公司成立於2021年3月，註冊資本約72.48億元人民幣，法定代表人為肖廣瑞，由大連萬達商業管理集團股份有限公司等共同持股。

主要上市外國公司 11月起可納入恒指科指  詳情請看【下一頁

較早前，大連萬達商管所持珠海萬達商管股權數額9.82億元人民幣被凍結，凍結期限自2023年5月29日至2026年5月28日，執行法院為北京金融法院。而在上月底，珠海萬達商業管理亦第四度向港交所遞交上市招股書，再度開啟港交所上市計劃，集團對上三次上市申請先後因超過6個月未完成聆訊過程導致招股書失效。

思捷發盈警 料首5個月虧損6億元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

萬達酒店發展（00169） 港股

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