滙豐歡迎不同人才加入　成為卓越理財客戶經理

▲ Mandie和Steven加入滙豐成為卓越理財客戶經理後，在工作上獲得不同的滿足感，更找到個人目標和方向，為事業發展做好規劃。

對於在工作路上兜兜轉轉多年依然原地踏步，有人會選擇穩定過渡，亦有人把握機會重新出發，在新環境和新挑戰中尋找更多機遇。滙豐卓越理財客戶經理Steven Keung和Mandie Ha同屬後者。他們同樣喜歡從事充滿挑戰性和滿足感的工作，加上公司完善的在職培訓和晉升機制，讓他們能夠發掘自我專長，認清未來路向，為事業發展做好規劃。

作為全球最大的銀行及金融機構之一，滙豐一直致力發掘和培訓出優秀的客戶服務精英，提供不同的培訓課程，協助員工有系統地學習銀行業務運作，吸引更多有意在銀行業發展的人士 。同時又會鼓勵員工考取相關專業資格，協助他們多元發展。



Steven：「由零開始，多元培訓課程幫我更易投入新工作。」



大學修讀會計和金融的Steven，畢業後便投身政府部門，自言喜歡挑戰的他，工作了4年後開始感到工作單調枯燥，經朋友介紹下加入滙豐成為卓越理財客戶經理，「我本身並非從事銀行業，對投資及保險方面認識不足，可說是由零開始。幸好滙豐給我機會，還提供不同的培訓課程，教授我基本產品和系統知識，甚至協助我考取證券和保險銷售等牌照，又會利用『角色扮演』讓我由淺入深慢慢學習。經驗豐富的同事更會無時無刻幫忙和用心教導，又樂意跟我們分享成功個案，令我感受到很濃厚的團隊精神，讓我很快就適應新工作和環境，這並非所有公司能夠做得到的。」



最大得着是滿足感



對比過往以處理文書為主，Steven直言現在的工作充滿挑戰性，加上自己喜歡與人溝通和幫別人解難，這份工作為他帶來不少得着和新體驗。「滙豐讓我接觸到不同類型的客戶，大大擴闊我的視野。我每天都有機會為新客人服務，面對不同的挑戰。即使是面見同一位客人，也有可能要處理從來沒有遇過，或較棘手的問題，但每當成功為客人解決問題後，一句簡單的『多謝』，已為我帶來很大的滿足感，同時讓我更相信自己可以做得更好。」他更表示，工作的多樣性以及同事間融洽相處，令他很享受這份工作。

▲ Steven覺得現時的工作充滿挑戰性，每當遇到新事物，他都樂於為客人解決問題，過程中自己都獲益良多。

公平晉升機會 助發掘發展方向



除多元培訓課程外，Steven直言最欣賞滙豐完善且透明度高的晉升機制，讓他更能為未來職涯規劃做好準備。「以卓越理財客戶經理為例，可以按自己專長作不同方向發展，例如成為投資顧問、財務策劃經理、分行助理經理等。很多同事都是一邊做，一邊發掘出自己的興趣和專長，然後再向着自己喜歡的範疇和目標，在滙豐大展拳腳。」

Steven已為自己的職涯訂下長遠目標，並希望向着分行助理經理這個方向發展，逐步晉升到更高崗位。他還鼓勵其他有意轉職的人士不要礙於背景和經驗而卻步，最重要是肯踏出第一步。



Mandie：「有很多機會讓學習不同事物，豐富了我的生活。」



加入滙豐三年多的Mandie，先前於另一銀行任職前線工作，在任職滙豐的朋友介紹下，加入滙豐成為卓越理財助理經理，短短一年便晉升為卓越理財客戶經理。雖然Mandie擁有銀行工作經驗，但由於工作內容不同，所以她在剛入職時同樣要接受在職培訓，在導師的帶領加上公司各方面的支援，Mandie工作漸上軌道，更學到很多以前從未接觸過的知識。

「每位新同事都會有一位導師帶領，專業而友善的工作環境和氣氛令我更容易適應新工作。例如以往的工作負責幫客人開戶口，就只會學習這方面的知識，但滙豐會為我們提供很多不同的培訓課程。以我工作的區域為例，每個月或每兩個禮拜就會有一些投資或保險課程，讓我可以裝備好自己、擴闊知識領域及協助我思考未來的職涯方向。無論是工作或興趣方面，公司都會給予很多學習機會，讓我在滙豐的生活更精采。」



支援和設備齊全 重視員工意見



「公司每天會提供最新的銀行資訊，包括市場上的突發事件和應對方法，讓我有足夠的相關資訊為客人解除疑問。」Mandie指充足資訊令她工作起來更得心應手。公司亦鼓勵員工表達意見，Mandie感到公司十分配合同事在工作上的需求，讓她的工作更順暢。

▲ Mandie表示，公司無論在軟件或硬件上的支援都十分充足，讓她工作事半功倍。

滙豐唯才是用 鼓勵放膽一試



Mandie現正向着自己的目標努力，希望可以成為管理階層。對於有興趣加入滙豐的人士，她認為只要勇於踏出第一步，走出自己的舒適圈，即使沒有相關技巧和知識，都可以放膽一試。

▲ Steven和Mandie對未來發展方各有抱負，現正一步步向着目標努力前進。

AI盛行無礙客戶服務行業發展



科技日新月異及AI盛行，令大眾想像各行業的未來發展，不同工種和職位會否被AI及機械人取代。滙豐財富管理及個人銀行業務分區網絡聯席主管Yvonne Chan及Frankie Yan認為，科技無疑能夠提高工作效率及帶來更好的體驗，但客戶經理能透過溝通和互動了解客戶的獨特需要，建立信任並為他們提供適切的方案，這種人與人的互動和真實服務體驗仍然有存在價值。

作為銀行與客戶之間重要的橋樑，客戶經理除了要具備良好的人際關係和溝通技巧，還要懂得對客戶的需求進行分析：「要了解客人真正需要，致力滿足客戶不同的財務需求，向他們介紹最合適的服務及產品。我們特別着重求職者的溝通技巧，要懂得與新客戶打開話題、坦誠交流，保持良好的客戶關係。」

Yvonne和Frankie表示，由於每天都要面對着不同的客戶需求，出色的客戶經理還需要具備同理心，才能做到想客戶所想，為客人解決各種問題。此外，鬥心與決心亦是成功的基石，只有抱持不怕輸的心態和堅決的態度，才可向着目標前進，加上滙豐擁有龐大的團隊和充足資源，只要用心學習，邊學邊做，定可創佳績。

▲ Yvonne和Frankie表示，出色的客戶經理每天都要面對不同的挑戰，所以需要具備同理心、鬥心與決心，缺一不可。

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(特約)