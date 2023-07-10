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英近半50至70歲疫情初退休者陷貧窮 最新調查發現

環球社會熱點 16:00 2023/07/10

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英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）和社福機構Joseph Rowntree Foundation （JRF）合作調查，發現於新冠疫情大流行頭兩年退休的英國50至70歲人士中，48%已陷入貧困。比例高於疫情前退休人士，與2020年以來整體貧困率下降趨勢相反。

英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅 【下一頁】

IFS研究員Xiaowei Xu表示，此前有看法指疫情期間退休浪潮是由有能力舒適地退休的富裕人士推動，研究正是希望證明，許多人是在疫情開始時被迫提早退休。

調查結果亦顯示，與數年前退休人士相比，2020至2021年度退休人士平均每周在食品開支減少60英鎊（約601港元），49%人士更無法領取國家或私人退休金，但2019至2020年度新增退休人士相關比例為43%。研究同時透露，英國2019年新退休人士貧困率為36%。

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Xiaowei Xu指，數據證明很多在疫情第一年退休的長者，並非舒適地退休。研究人員指，根據食品支出和退休金水平計算，退休人士的舒適水平自2021年以來已恢復至疫情前水平，證明2020至2021年度退休人群非常特殊。

研究將年收入低於1.54萬英鎊（約15.44萬港元）的夫婦，歸類為「相對貧困」（relative poverty）組別。研究指退休長者往往永遠不會再度進入勞動力市場，在當前生活成本危機中，上述群體或正經歷長期貧困及更大的困難。

JRF首席分析師Peter Matejic表示，研究證實很多長者因疫情而失業，且並非一個良好選擇。他敦促英國政府應將把支援民眾重新就業列為首要任務，同時確保無業人士能夠負擔必需品。

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責任編輯：李俊儀

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