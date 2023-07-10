  • 33°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜半新股】藥師幫抽升13%創上市高　上市至今累漲42%　華泰證券：9月有望納入港股通

新股IPO 15:10 2023/07/10

分享：

分享：

【異動｜半新股】藥師幫股價創上市高　上市至今累漲四成　華泰證券：9月有望納入港股通

藥師幫 （09885） 周一（10日）抽升13%，高見28.4元，股價創上市新高。藥師幫於6月28日以20元掛牌上市，9個交易日內股價累計漲逾42%，若由招股時抽中並持股至今，一手（200股）可賺1680元。

據內媒引述華泰證券研究報告指，恒生綜合指數調整名單預計於8月24日公布，9月4日正式生效，預期將有22間公司有望納入港股通，其中包括藥師幫。本輪檢討考察時間為2022年7月1日至2023年6月30日，調入準則為過去12個月平均流通市值高於61億元。

同時，華泰預期共有11隻半新股有望納入港股通，包括艾迪康 （09860） 、科笛 （02487） 、梅斯健康 （02415） 、來凱醫藥 （02105） 、美麗田園 （02373） 、九方財富 （09636） 、易點雲 （02416） 、以及珍酒李渡 （06979） 和百果園 （02411）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

相關文章：

【新股IPO】藥師幫9885首日掛牌　收報21.1元升6%　一手帳面賺220元

【新股IPO】藥師幫9885暗盤報捷　一手帳面賺1200元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 港股通 藥師幫（09885） 來凱醫藥－B（02105） 科笛－B（02487） 易點雲（02416） 珍酒李渡（06979） 梅斯健康（02415） 九方財富（09636）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴彈高3%　恒指午後升幅收窄至約百點　新奧能源反彈6%　蒙牛逾2%（不斷更新）

下一篇文章

【可持續發展】餐飲廢油變航空燃油　國泰航空首次於海外為商業航班加注SAF
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效
【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【港股市況】阿里巴巴彈高3%　恒指午後升幅收窄至約百點　新奧能源反彈6%　蒙牛逾2%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴彈高3%　恒指午後升幅收窄至約百點　新奧能源反彈6%　蒙牛逾2%（不斷更新）
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款