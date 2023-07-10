【異動｜半新股】藥師幫抽升13%創上市高　上市至今累漲42%　華泰證券：9月有望納入港股通

▲ 【異動｜半新股】藥師幫股價創上市高 上市至今累漲四成 華泰證券：9月有望納入港股通

藥師幫 （09885） 周一（10日）抽升13%，高見28.4元，股價創上市新高。藥師幫於6月28日以20元掛牌上市，9個交易日內股價累計漲逾42%，若由招股時抽中並持股至今，一手（200股）可賺1680元。

據內媒引述華泰證券研究報告指，恒生綜合指數調整名單預計於8月24日公布，9月4日正式生效，預期將有22間公司有望納入港股通，其中包括藥師幫。本輪檢討考察時間為2022年7月1日至2023年6月30日，調入準則為過去12個月平均流通市值高於61億元。

同時，華泰預期共有11隻半新股有望納入港股通，包括艾迪康 （09860） 、科笛 （02487） 、梅斯健康 （02415） 、來凱醫藥 （02105） 、美麗田園 （02373） 、九方財富 （09636） 、易點雲 （02416） 、以及珍酒李渡 （06979） 和百果園 （02411） 。

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記者：宋佩恩