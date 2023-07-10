【AI遊戲】Unity CEO：生成式AI將提升遊戲開發速度 達5至10倍
科技 17:30 2023/07/10
創造一款世界級電子遊戲，一般都需要數百名遊戲設計師、圖形藝術家和音樂家參與，製作時間更可能需要數年。3D內容創作平台Unity行政總裁John Riccitiello指出，生成式AI將大幅提升遊戲開發速度，高達5至10倍。
Unity 近日推出了Sentis和Muse兩款AI工具，幫助開發者創建遊戲和3D內容。John Riccitiello相信，AI 不會導致大規模工作崗位流失，而是會推動該行業的發展，並有助於以更快的速度打造同類的高質量遊戲。
他強調：「我不認為任何人在創造方面的工作會被AI取代，但它會被使用AI的人類取代。」
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John Riccitiello又提到，AI工具可更快地進行遊戲測試、微調和調試等流程，這些工具可幫助開發人員只需花一小部分的時間，就能模擬遊戲中的場景，這將使遊戲開發變得更快、更便宜和更好。
責任編輯：陳卓賢
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