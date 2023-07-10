▲ 【可持續發展】餐飲廢油變航空燃油 國泰航空首次於海外為商業航班加注SAF

國泰航空 （00293） 公布，6月為4班新加坡樟宜機場啟程的貨運航班加注可持續航空燃油（SAF），為首次在香港樞紐以外的商業航班加注SAF，以逐步實現於2030年將SAF使用量提升至總燃油消耗10%的目標。

國泰航空指，是次使用的一批純SAF以100%餐飲廢油為原料，符合歐盟標準，較傳統噴氣燃料全生命周期比，可減少近90%溫室氣體排放。

國泰航空最先於A350新飛機的交付飛行航班加注SAF，去年起在香港國際機場為特定商業航班加注SAF。國泰航空為亞洲首個主要的「企業可持續航空燃油計劃」8家企業創始成員之一，該計劃讓企業顧客透過使用SAF，減少其商務旅遊或航空貨運的碳足跡，公司希望有關計劃於今年引入更多的企業顧客。

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編輯：麥德銘