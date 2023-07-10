碧咸夫婦豪搞Prada派對 慶祝愛女12歲生日

美國著名前球星碧咸（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有三子一女，孻女Harper周一（10日）迎來12歲生日。碧咸夫婦周末於奢侈品牌Prada主題咖啡室舉辦派對，為愛女慶祝生日。

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維多利亞上周六（8日）於社交媒體Instagram發布帖文，興奮宣布Harper即將踏入12歲，特意為她舉辦一場時尚的派對。

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從照片可見，維多利亞身穿黑色吊帶連身裙，擺出招牌甫士與愛女合照。至於Harper則穿著粉紫色吊帶連身裙，配上波鞋充滿青春氣息。

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派對地點位於倫敦Harrods百貨公司的Prada Caffè，咖啡室內外均採用薄荷綠色為主調，內部則鋪上黑白格地磚。

碧咸夫婦的20歲次子Romeo及18歲幼子Cruz都有出席派對，並與Harper開心合照。至於碧咸長子Brooklyn及其妻Nicola Peltz則並未現身。

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責任編輯：鄭錦玲